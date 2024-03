Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Ανήλικοι τραυματίστηκαν φτιάχνοντας κροτίδα

Στα χέρια των δύο μαθητών έσκασε η κροτίδα που έφτιαχναν. Η κατάσταση της υγείας τους.

Δύο μαθητές Λυκείου τραυματίστηκαν σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι στο Αγρίνιο, όταν έσκασε στα χέρια τους κροτίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news οι δύο 16χρονοι προσπαθούσαν να κατασκευάσουν μία αυτοσχέδια κροτίδα αλλά δεν είχαν καταφέρει να την ενεργοποιήσουν.

Στην προσπάθειά τους να την επιδιορθώσουν προκειμένου αυτή να εκραγεί με πυροδότηση, έσκασε στα χέρια τους με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί στο πρόσωπο και ο άλλος στο χέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο ένας ανήλικος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, με τραύματα στα μάτια του, ενώ ο δεύτερος στο Νοσοκομείο Αγρινίου, τραυματισμένος ελαφρύτερα.

