Λάρισα

Λάρισα – καταγγελία: Υπάλληλος έστειλε στο νοσοκομείο την έγκυο γυναίκα του εργοδότη του

Η καταγγελία και το αδιέξοδο ενός επιχειρηματία από τη Λάρισα, όπου η βία τείνει να γίνει καθημερινότητα.

Τα βίαια περιστατικά εξακολουθούν να βρίσκονται σε έξαρση το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Λάρισας, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, με την αστυνομία και το ΕΚΑΒ να δέχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση κλήσεις για περιπτώσεις βίας, ενδοοικογενειακής και μη.

Σύμφωνα με νέα καταγγελία που έφτασε στα γραφεία του onlarissa.gr, περιστατικό βιαιοπραγίας έλαβε χώρα αυτή τη φορά από υπάλληλο στη σύζυγο ιδιοκτήτη καταστήματος.

Όλα άρχισαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν όπως καταγγέλλει, ιδιοκτήτης ψητοπωλείου και κρεοπωλείου, υπάλληλος του καταστήματός του με αφορμή τη ζημιά που υπέστη ένα μηχάνημα, έγινε έξαλλος και πάνω στην αλλοφροσύνη του άρχισε να εκτοξεύει ύβρεις και να κατευθύνεται επιθετικά προς την έγκυο σύζυγο του καταστηματάρχη η οποία ευγενικά του ζήτησε να σταματήσει τις φωνές και τις αθυροστομίες μπροστά στους πελάτες.

Τότε εκείνος την έσπρωξε με τον αγκώνα του με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματιστεί και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα ευτυχώς, είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο η περιπέτεια αυτή και η τρομοκρατική συμπεριφορά του υπαλλήλου προξένησε αναστάτωση και φόβο τόσο στην ίδια όσο και στον σύζυγό της ο οποίος μέχρι σήμερα λόγω του συμβάντος, διατηρεί κλειστά τα καταστήματά του, φοβούμενος αντίποινα του υπαλλήλου του.

Την επομένη του βίαιου περιστατικού, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μετέβη στην Αστυνομία, ωστόσο του έγινε γνωστό ότι θα έπρεπε να είχε κινηθεί ακαριαία καταγγέλλοντας την ίδια ημέρα το γεγονός, και πως εκείνη την στιγμή το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να υποβάλλει μήνυση, όμως εκείνος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά για να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο ίδιος τονίζει ότι απευθύνθηκε εν συνέχεια τόσο στον επόπτη εργασίας, όσο και στο Εργατικό Κέντρο για να λάβει την απάντηση ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι στην περίπτωσή του για να βοηθήσουν.

Πάντα κατά τα λεγόμενα του καταγγέλλοντα ο εν λόγω υπάλληλος έχει υιοθετήσει αυτή την συμπεριφορά όντας υπάλληλος και σε άλλα καταστήματα, ενώ με αφορμή το γεγονός αυτό του γνωστοποιήθηκε από άλλη υπάλληλο του, ότι και εκείνη έχει δεχθεί λεκτική βία από τον ίδιο άνθρωπο.

Πηγή: onlarissa.gr

