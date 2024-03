Θεσσαλονίκη

Τρανσφοβική επίθεση – Αστυνομικοί Θεσσαλονίκης: Μη φοβάστε να μας καλείτε, είμαστε δίπλα σας (βίντεο)

Τι είπε συνδικαλιστής των αστυνομικών της συμπρωτεύουσας, μιλώντας στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το πρωινό" και το Γιώργο Λιάγκα.

Για το τρανσφοβικό περιστατικό που αναστάτωσε τη Θεσσαλονίκη το Σάββατο το βράδυ μίλησε, καλεσμένος στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» και το Γιώργο Λιάγκα, ο Αλέξανδρος Σφελινιώτης, ντόπιο στέλεχος της Αστυνομίας και συγκεκριμένα του κλιμακίου Θεσσαλονίκης της Ομάδας «Ζ», και μέλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων του αστυνομικού κλάδου.

Ο κ. Σφελινιώτης επισήμανε την ετοιμότητα και την ταχύτητα, με την οποία οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ παρενέβησαν για την αντιμετώπιση της επίθεσης. Τόνισε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις προσέτρεξαν στον τόπο του συμβάντος, απομάκρυναν τα θύματα με ασφάλεια, πραγματοποίησαν συνολικά 24 προσαγωγές και εντέλει ενήργησαν για το σχηματισμό δικογραφίας στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τα κατά περίσταση αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης τετελεσμένης και σε απόπειρα, εξύβρισης και απειλής, σε συνδυασμό με την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 82Α του Ποινικού Κώδικα «Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά».

Κλείνοντας, ο αστυνομικός σημείωσε: «Οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, εκείνοι οι οποίοι γίνονται στόχος σε επιθέσεις και προπηλακισμούς τέτοιων δραστών, θα ήθελα να ξέρουν ότι η Αστυνομία είναι δίπλα τους. Θα ήθελα να τους προτρέψω να μη φοβούνται να καλέσουν την Άμεση Δράση ούτε να καταγγείλουν τα συμβάντα. Είναι ο μόνος τρόπος, οι δράστες να υποβάλλονται στις νόμιμες επιπτώσεις για τις πράξεις τους και έτσι να αντιμετωπίζεται συνολικά το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας».

