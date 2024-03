Εύβοια

Χαλκίδα: Διάρρηξη με “χρυσή” λεία

Οι δράστες, φεύγοντας πήραν μαζί τους και την καταγραφική συσκευή κλειστού συστήματος βιντεοσκόπησης της οικίας.

Άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε σπίτι στην Χαλκίδα, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μητροπολίτη Νικολάου και Βεΐκου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διαρρήκτες παραβίασαν το παράθυρο και μπήκαν στο εσωτερικό.

Αφού έκαναν άνω κάτω τους χώρους άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 72.000 ευρώ, πέντε χρυσές λίρες και δύο χρυσούς σταυρούς με αλυσίδα, μη προσδιορισμένης αξίας, καθώς και την καταγραφική συσκευή κλειστού συστήματος βιντεοσκόπησης της οικίας.

