Αχαΐα

Πατρινό καρναβάλι: Ηχείο έπεσε πάνω σε κοπέλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην Πάτρα.

-

Μία κοπέλα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της Νυχτερινής Ποδαράτης Παρέλασης, στο Καρναβάλι της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα έλαβε χώρα στην Κορίνθου στο ύψος της Κολοκοτρώνη, όταν ένα ηχείο από αυτά που μετέδιδαν μουσική, έπεσε στο κεφάλι της κοπέλας, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε άλλο σημείο της πόλης, ένας νεαρός έπεσε σε λάκκο 5 μέτρων και χρειάστηκε η βοήθεια της Πυροσβεστικής για να βγει.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Σοφία: Έλληνας άνοιξε την ελληνική σημαία – Αντιδράσεις στην Τουρκία (εικόνες)

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: Μετατράπηκαν σε συλλήψεις οι 49 προσαγωγές

Ολυμπιακοί Αγώνες: Στον “αέρα” ο αριθμός των Ρώσων που θα πάνε στο Παρίσι