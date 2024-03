Ηλεία

Τροχαίο στον Αλφειό: Αυτοκίνητο έκανε “βουτιά” στο νερό (εικόνες)

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού και την ανάσυρση του αυτοκινήτου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στην Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του φράγματος του Αλφειού.

Πιο συγκεκριμένα ΙΧΕ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στο φράγμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Π.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας, για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φέρει σοβαρά τραύματα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης είχε τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο του Πύργου.

