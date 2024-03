Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Kοκαΐνη βρέθηκε σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Δύο συλλήψεις για τη διακίνηση κοκαΐνης μεγάλης αξίας στη Θεσσαλονίκη.

Πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης κατάσχεσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συλλαμβάνοντας δύο άντρες, έναν Αλβανό (41 ετών) κι έναν Έλληνα (51 ετών).

Οι δυο συλληφθέντες επέβαιναν σε αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν επτά συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 1 κιλού και 62,2 γραμμαρίων. Κατά τον έλεγχο, ο αλλοδαπός δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστά έγγραφα, ενώ προέκυψε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Αθηνών για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης και της νόθευσης.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές για σωρεία ποινικών αδικημάτων. Στην κατοχή και στην οικία του 41χρονου βρέθηκαν τρεις ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 5.640 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και πλήθος πλαστών εγγράφων, ενώ σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι του 51 ετών συγκατηγορούμενού του βρέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης και το ποσό των 28.184 ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

