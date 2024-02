Οικονομία

Πειραιάς: Οι μπανάνες έκρυβαν κοκαΐνη αξίας 2,8 εκατομμυρίων ευρώ (βίντεο)

Πως εντοπίστηκε το "ύποπτο" φορτίο σε εμπορευματοκιβώτιο που είχε φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά.

Νέο «χτύπημα» στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου από τελωνειακούς ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη συμβολή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής, και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής.

Ειδικότερα, μετά από διενέργεια τοπικής ανάλυσης κινδύνου δεσμεύτηκε από το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες προερχόμενο από το Εκουαδόρ και τελικό προορισμό τον Πειραιά.

Ακολούθησε έλεγχος x-ray όπου εντοπίστηκε ύποπτη οργανική ουσία στα ψυκτικά μηχανήματα του εμπορευματοκιβωτίου η οποία επιβεβαιώθηκε και με την θετική ένδειξη του σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών “ICE”.

Στον φυσικό έλεγχο εντοπίστηκαν 46 συσκευασίες με σημαντική ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (κοκαΐνη), μεικτού βάρους πενήντα πέντε κιλών και πεντακοσίων ενενήντα ενός γραμμαρίων (55,591 Kg), οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Η αξία της προαναφερόμενης ποσότητας κοκαΐνης υπολογίζεται στα 2.800.000 ευρώ.

