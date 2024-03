Πρέβεζα

Πρέβεζα: Φωτιά στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε μέσα στην νύχτα στην Πυροσβεστική για την φωτιά που ξέσπασε στο Ιερό του ναού.

-

"Συναγερμός" σήμανε στις Αρχές της Πρέβεζας για φωτιά στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου.

Γύρω στη μία τη νύχτα, η Αστυνομία έλαβε κλήση καθώς ηχούσε ο συναγερμός της εκκλησίας. Οι αστυνομικοί που έφθασαν στον ναό διαπίστωσαν ότι καπνοί αναδύονταν από το εσωτερικό του.

Κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας, τέσσερα στελέχη της οποίας και ο διοικητής της, με δύο υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου.

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στο Ιερό του ναού και φαίνεται πως ξεκίνησε αρκετή ώρα πριν.

Η φωτιά σβήστηκε από τους πυροσβέστες που μπήκαν στον ναό, ο οποίος είχε κατακλυστεί από πυκνούς καπνούς.

Στον ναό έσπευσε και υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές εντός του Ιερού.

Πηγή: prevezatoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Νεκρό νήπιο σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο (εικόνες)

Καρκίνος - Κέιτ Μίντλετον: Χάρι και Μέγκαν έμαθαν τα νέα... από την τηλεόραση

ΟΗΕ - Γάζα: Αναβολή στην ψηφοφορία για το σχέδιο εκεχειρίας