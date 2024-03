Μεσσηνία

Καλαμάτα: Γιορτάζει τα 203 χρόνια από την απελευθέρωσή της (εικόνες)

Πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα ιστορικών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, για τον επετειακό εορτασμό.

Τα 203 χρόνια από την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό ζυγό και την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, γιορτάζει το Σάββατο το απόγευμα με κάθε επισημότητα, η πόλη της Καλαμάτας. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ εκπρόσωπος της Βουλής έχει οριστεί ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Α – Μονή Βελανιδιάς:

14.00 Τρισάγιο, αφή της φλόγας της Επαναστάσεως και εκκίνηση του ?ρόµου Θυσίας.

Β – Πλατεία 23ης Μαρτίου:

15.20 Tερµατισµός του ?ρόµου Θυσίας.

15.25 Άφιξη της φλόγας από την μονή Βελανιδιάς, άφιξη και έπαρση της Σηµαίας της Επανάστασης.

15.40 Δοξολογία στον ιστορικό ναό των Αγίων Αποστόλων, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

16.00 Τρισάγιο στη μνήμη των ηρώων. Πανηγυρικός της ηµέρας από τον διδάκτορα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γιάννη Σόλαρη. Προσκλητήριο οπλαρχηγών που συμμετείχαν στην απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821 και στην έναρξη του ιερού αγώνα. Κατάθεση στεφάνων.

16.20 Αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Kαλαµάτας στις 23 Μαρτίου 1821.

17.00 – 17.30 Παρέλαση μαθητών σχολείων και οπλαρχηγών με τις ομάδες τους

Στην αναπαράσταση συμμετέχουν οι Τυμπανιστές ομάδα Πέτρου Κούρτη “Artventure”, η σοπράνο Κωνσταντίνα Κορμά, ο Ιππικός Όμιλος Καλαμάτας και οι σύλλογοι:

Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας

Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας

Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας

Σύλλογος Αθλητικού Χορού “Ξενία”

Σύλλογος Νεδουσαίων Καλαμάτας

Χορευτικός Όμιλος “Λεύκιππος”

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας “Αργώ”

Σύλλογος “Ελληνομνήμονες”

Λαογραφικός Σύλλογος “Κορύβαντες”

Ομάδα Νέων “H Δημιoβίτισσα”

Σύλλογος Μανιατών Καλαμάτας

Πολιτιστικός Σύλλογος “Η Κουτσαβίτικη φορεσιά”

Χορευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Οι Αμφειείς”

Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος Βέργας

Σύλλογος “Οι Φίλοι της Παράδοσης”

Σύλλογος Γυναικών Σπερχογείας “Η Αγία Κυριακή”

Πολιτιστικός Σύλλογος Λεΐκων “Η Πρωτοπορία”

Πολιτιστικός Σύλλογος Φαραί Γιαννιτσανίκων

Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Βέργας

Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος-Ακοβίτικων Δυτικής Παραλίας “Ο Ποσειδών”

Σύλλογος Απανταχού Λαδαίων

Αθλητικός-Πολιτιστικός “Παράδεισος” Καλαμάτας

Τμήμα αναβίωσης “Παναγιώτης Κεφάλας”

Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατέος “Η Συνεργασία”

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών “Η Αναγέννηση”

Πολιτιστικός Σύλλογος Τσεριωτών “Ο Ταΰγετος”

Χορευτικός Όμιλος Δήμου Μεσσήνης

Πολιτιστικός Σύλλογος Εύας - Καλαμαρά “Ο Αριστοτέλης”

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης

21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και

και ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

Συμμετέχουν επίσης η Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Καλαμάτας και τα σχολεία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Γ – Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας:

18.30 Απονομή τιμητικών διακρίσεων στους πρωτεύσαντες αθλητές του ?ρόµου Θυσίας.

Πηγή: Eleftheriaonline.gr

Πηγή εικόνων: Φωτογράφος Γιώργος Μανουσόπουλος, Καλαμάτα

Στα Καλάβρυτα

Εξίσου πανηγυρικό ήταν το κλίμα και στα Καλάβρυτα, την πρώτη απελευθερωθείσα πόλη της Ελλάδας, όπου πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη λαμπρές εκδηλώσεις για την επέτειο. Το πρωί τελέσθηκε Δοξολογία χοροστατούντων του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερωνύμου και του Μητροπολίτη Κοζάνης Παύλου, και με κεντρικό ομιλητή τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Καλαβρύτων πρωτοσύγγελο Κωνσταντίνο Μητρόπουλο. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και εντυπωσιακή παρέλαση. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση της Ορκωμοσίας των Αγωνιστών και της Έναρξης της Επανάστασης του 1821 από την θεατρική ομάδα "Πάνος Μίχος". Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με χορευτικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαβρύτων. Οι εκδηλώσεις φέτος ήταν αναβαθμισμένες με την συμμετοχή όλων των σχολείων του Δήμου, και τις τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης και πλήθος εκπροσώπων κομμάτων και θεσμών.

Πολεμικά πλοία επισκέψιμα στον Πειραιά

Τέλος, τρία πλοία του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσαν στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα στην προβλήτα του ΟΛΠ και άνοιξαν για επισκέψεις του κοινού με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Συγκεκριμένα αγκυροβόλησαν η φρεγάτα «Λήμνος», το υποβρύχιο «Παπανικολής» και η πυραυλάκατος «Δανιόλος». Οι ώρες του επισκεπτηρίου είναι οι εξής:

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου, από τις 15.00 έως και τις 19.00,

Το Σάββατο 23 Μαρτίου, από τις 09.00 έως και τις 19.00,

Την Κυριακή 24 Μαρτίου, από τις 09.00 έως και τις 19.00 και

Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου, από τις 09.00 έως και τις 17.00.

Από το ΓΕΝ επισημάνθηκε ότι η επιβίβαση στο υποβρύχιο «Παπανικολής» δεν είναι επιτρεπτή σε παιδιά ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών.

