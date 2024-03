Ηλεία

Τροχαίο δυστύχημα στην Ηλεία: Ένας άνδρας νεκρός, ανήλικος νοσηλεύεται σοβαρά

Αδιευκρίνιστες παραμένουν ακόμα οι συνθήκες υπό τις οποίες υσγκρούστηκαν τα δύο οχήματα. Ποια η κατάσταση της υγείας του ανηλίκου.

Ένας άνδρας ηλικίας άνδρας 80 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στο χωριό Κάτω Αμυγδαλιές του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Ηλείας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Πελοποννήσου flamis.gr και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Φλαμής, το όχημα του άτυχου ηλικιωμένου κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και ένας ανήλικος. Οι ενήλικες τραυματίστηκαν ελαφρά, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρότερα και διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των τραυματιών συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρεστένων Ηλείας με τρία οχήματα, ενώ όσο αφορά τον ηλικιωμένο οδηγό, κατά την διάρκεια της διακομιδής του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας, υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

