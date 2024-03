Καβάλα

Καβάλα: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Νέας Περάμου

Στο σημείο βρίσκεται αλιευτικό σκάφος ενώ έχει σπεύσει και ιδιώτης δύτης προς τυχόν εντοπισμό επιβαινόντων.

Σε εγρήγορση τέθηκε το Λιμενικό το πρωί της Τρίτης (26/3) μετά από πτώση οχήματος στο λιμάνι της Νέας Περάμου στην Καβάλα, με τις αρμόδιες Αρχές να στήνουν ειδική επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Ειδικότερα, στο σημείο βρίσκεται σκάφος του Λιμενικού, ενώ στο ίδιο σημείο στην Καβάλα έχει σπεύσει και ιδιώτης δύτης προς τυχόν εντοπισμό επιβαινόντων στο όχημα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών προκειμένουν να αποσαφηνιστεί πώς βρέθηκε το όχημα στο νερό.

