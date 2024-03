Καβάλα

Καβάλα: Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε με το όχημα του στο λιμάνι της Νέας Περάμου

Ο άντρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 69χρονος απο το λιμάνι της Νέας Περάμου.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Τρίτης (26/3) όχημα έπεσε στο λιμάνι, με τις αρμόδιες Αρχές να στήνουν ειδική επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σκάφος του Λιμενικού, και και ιδιώτης δύτης .

Ο άντρας, ο οποίος ανασύρθηκε, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

