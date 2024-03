Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πτώση γυναίκας στον Θερμαϊκό

Συναγερμός σήμανε όταν περαστικός διαπίστωσε πως μία γυναίκα ήταν στο νερό.

Μια γυναίκα, περίπου 65 ετών, έπεσε στα νερά του Θερμαϊκού.

Διερχόμενος αντιλήφθηκε την πτώση της γυναίκας και έσπευσε να τη βοηθήσει.

Η γυναίκα όταν βγήκε από την θάλασσα ήταν καλά στην υγεία της αλλά για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος.

