Αθωώθηκε κωφή που κατηγορήθηκε για κλοπή

Η διαμαρτυρία των Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την υπόθεση.

Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 27χρονη κωφή που συνελήφθη κατηγορούμενη ότι διέπραξε ληστρική κλοπή σε σούπερ - μάρκετ, στην περιοχή του Ευόσμου.

Με επιστολή του προς το ΑΠΕ - ΜΠΕ και αναφερόμενο στο χθεσινό τηλεγράφημά του με τίτλο «Δεν έβρισκαν διερμηνέα νοηματικής γλώσσας», το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΕΝΓ) επισημαίνει ότι ουδέποτε έλαβε - ως ο μοναδικός φορέας που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες διερμηνείς ΕΝΓ στην Ελλάδα - κάποιο αίτημα από τις Αρχές για παροχή διερμηνείας στη συγκεκριμένη υπόθεση, τόσο κατά την αστυνομική προανάκριση όσο και κατά την κύρια ανάκριση, ούτε δέχθηκαν αντίστοιχο αίτημα η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ή μεμονωμένοι επαγγελματίες διερμηνείς.

«Ουδέποτε λάβαμε, ως ο μοναδικός φορέας που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες διερμηνείς ΕΝΓ στην Ελλάδα, κάποιο αίτημα από τις Αρχές για παροχή διερμηνείας στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και, καθώς Προγράμματα Παροχής Διερμηνείας σε κωφούς και βαρήκοους συμπολίτες μας εκπονούνται από συγκεκριμένους φορείς –την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών–, το Σωματείο επικοινώνησε μαζί τους, για να λάβουμε την απάντηση ότι ούτε εκείνοι έλαβαν κάποιο αντίστοιχο αίτημα. Αλλά ούτε και μεμονωμένοι συνάδελφοι που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη έλαβαν προσωπική ενημέρωση για ανάγκη παροχής τέτοιου περιεχομένου διερμηνείας», αναφέρεται στην επιστολή.

«Συνεπώς», διευκρνίζεται, «η αδυναμία κάλυψης της επικοινωνιακής ανάγκης της συλληφθείσας δεν οφείλεται στο ότι δεν ανταποκρίθηκαν οι αρμόδιοι φορείς ή οι συνάδελφοι διερμηνείς, αλλά στο ότι δεν τηρήθηκαν οι ορθές διαδικασίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ως προς την εύρεση διερμηνέα».

Περαιτέρω, το ΣΔΕΝΓ εκφράζει τον προβληματισμό του που η διερμηνεία καλύφθηκε τελικά από συγγενικό πρόσωπο της συλληφθείσας. «Το γεγονός ότι οι συγγενείς δήλωσαν ότι γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα δεν τους καθιστά ικανούς να αναλάβουν μια διερμηνεία, με όλους τους Κανόνες Δεοντολογίας που απαιτούνται» επισημαίνεται.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, αναφέρεται στην ίδια επιστολή, αναδεικνύει την ανάγκη πρόσληψης διερμηνέων σε καίριες θέσεις, όπως είναι τα Τμήματα Ασφαλείας, οι Εισαγγελίες, τα Δικαστήρια, καθώς - σύμφωνα με το ΣΔΕΝΓ - «η εύρεση διερμηνέα δεν μπορεί να επιλύεται κάθε φορά "ad hoc", αλλά να αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη παροχή προς τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες, βάσει άλλωστε του Συντάγματος».

