Κοζάνη - σούπερ μάρκετ: 20χρονος συνελήφθη για κλοπές ελαιολάδου

Πώς εντοπίστηκε επ' αυτοφώρω και οδηγήθηκε στις αρχές. Ποια η συνολική λεία που "έκανε φτερά" από τα ράφια του καταστήματος.

Για κλοπή δοχείων ελαιόλαδου από σούπερ μάρκετ στην Κοζάνη συνελήφθη ένας 20χρονος το απόγευμα του Σαββάτου 23 Μαρτίου.

Παράλληλα εξιχνιάστηκαν ακόμη 2 περιπτώσεις κλοπής ελαιόλαδου που φέρονται να διαπράχθηκαν σε προγενέστερο χρονικό διάστημα από το ίδιο πρόσωπο, σε άλλα υποκαταστήματα της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην πόλη.

Συγκεκριμένα η σχηματισθείσα δικογραφία αναφέρει ότι ο νεαρός εισήλθε ως πελάτης στο κατάστημα super market στην Κοζάνη και αφαίρεσε 4 δοχεία ελαιόλαδου των δύο λίτρων το καθένα χωρίς να καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο, συνολικής χρηματικής αξίας 114,81 ευρώ, δοχεία τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν σε νόμιμο εκπρόσωπο του καταστήματος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 20χρονος στις 19/3 φέρεται να είχε από το ίδιο κατάστημα 3 δοχεία ελαιόλαδου των δύο λίτρων το καθένα συνολικής χρηματικής αξίας 85,32 ευρώ, και στις 16/3 από άλλο κατάστημα της ίδιας αλυσίδας, άλλα 3 δοχεία των δύο λίτρων το καθένα, συνολικής χρηματικής αξίας 85,32 ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

