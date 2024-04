Δωδεκανήσα

Πάτμος: στη φυλακή ο άνδρας που βίασε ηλικιωμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εφιαλτικές στιγμές που βίωσε η γυναίκα στα χέρια του άνδρα.

-

Ποινή κάθειρξης 13 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου σε έναν Αλβανό υπήκοο, κατηγορούμενο για βιασμό μιας 70χρονης στην Πάτμο, ο οποίος κρατείται στις φυλακές της Τρίπολης.

Το Δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα του κατηγορούμενου για αναγνώριση ελαφρυντικών και μειωμένου καταλογισμού.

Όπως έγραψε η «δ», περί ώραν 01.45 της 9ης Ιουνίου 2023, ενώ μια 70χρονη κοιμόταν στην ισόγεια οικία της, στην Σκάλα Πάτμου, ένιωσε ότι κάποιος ανοίγει την πόρτα.

Σηκώθηκε και τότε είδε κάποιον να εισέρχεται στην οικία της. Στο δωμάτιο υπήρχε σκοτάδι και αυτός ήρθε κατευθείαν επάνω της με το κινητό του, φώτισε προς το μέρος της και της έλεγε «κάτσε θεία κάτω μη μιλάς».

Η παθούσα τον ρώτησε τι θέλει και αυτός της έλεγε να μη μιλάει και ότι κρατάει. μαχαίρι. Ο άγνωστος, άντρας είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, μάλλον με πανί, και καθώς πάλευαν με τα χέρια, η παθούσα άγγιξε ένα μαχαίρι που κρατούσε, μάλλον σουγιά. Για περίπου πέντε λεπτά πάλευαν με τα χέρια και του έβγαλε το πανί που φορούσε και τότε έπιασε το πρόσωπο του και κατάλαβε ότι ήταν αξύριστος, με ελαφριά γένια, κοντά μαλλιά και λεπτά χαρακτηριστικά προσώπου, από όσο μπορούσε να δει. Εν συνεχεία την πίεσε και με τα δύο του χέρια στο λαιμό και την ακινητοποίησε στον καναπέ και αρχικά τράβηξε το εσώρουχό της και την βίασε.

Κατά τη διάρκεια του βιασμού της, του έλεγε “δεν έχεις κοπέλα, τι θέλεις με μένα είμαι άρρωστη και γριά γυναίκα” και εκείνος της έλεγε “εσένα θέλω, σε παρακολουθούσα μέρες”.

Ενώ γινόταν η πράξη η παθούσα δεν προέβαλε αντίσταση, γιατί είχε φοβηθεί. Ο κατηγορούμενος της έλεγε να μη μιλάει και ότι σε δέκα λεπτά θα τελειώσουν.

Εν συνεχεία και μετά από πέντε λεπτά εκσπερμάτισε εξωτερικά του κόλπου της. Αφού τελείωσε, σηκώθηκε και της έλεγε να κάτσει κάτω για να μπορέσει να φύγει και της είπε επίσης να μη βάλει φωνές και τον μπλέξει.

Κατόπιν, περί ώρα 02.00 της ιδίας ημέρας, και αφού ο δράστης έφυγε, πήρε αμέσως τηλέφωνο τον ανιψιό της, λέγοντάς του ακριβώς τι της συνέβη και περί ώρα 02.30 μετέβη στην οικία της με την Αστυνομία.

Η παθούσα αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα τον κατηγορούμενο από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και τον σωματότυπό του, από τη χροιά της φωνής του, αλλά και από τη μυρωδιά των ρούχων του που ήταν έντονη και χαρακτηριστική, σαν από συνεργείο.

DNA που βρέθηκε στα ρούχα της ταυτίζεται με αυτό του κατηγορουμένου.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Την σκότωσε μόλις τον είχε καταγγείλει

“Rolex -Gate” στο Περού: Κυβερνητική παραίτηση εν μέσω του σκανδάλου

Μανώλης Μαυρομμάτης: έκκληση για αίμα από τον γιο του