Ηράκλειο: 6χρονη τραυματίστηκε παίζοντας σε παιδική χαρά (εικόνες)

Το παιδί έπαιζε με τους φίλους του όταν το παιχνίδι στο οποίο βρισκόταν «χάλασε».

Άσχημη κατάληξη είχε το παιχνίδι στην παιδική χαρά για ένα 6χρονο κοριτσάκι στο Ηράκλειο.

Το 6χρονο παιδί με τις φίλες του, έπαιζαν το απόγευμα της Παρασκευής στην παιδική χαρά κοντά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου.

Ενώ βρισκόταν σε ένα ψηλό ξύλινο πύργο, ξαφνικά έφυγε από το πλάι ένα σίδερο με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Έντρομη η μητέρα του αλλά και άλλοι γονείς που βρίσκονταν εκεί έτρεξαν για τις πρώτες βοήθειες ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το «Χαμόγελο του παιδιού» που μετέφερε την 6χρονη στο εφημερεύον νοσοκομείο.

