Καβάλα – Κατάδικος ενδοοικογενειακής βίας: Του “κακοφάνηκε” ο όρος της αναστολής!

Δήλωσε ότι θα του είναι... δύσκολο να σταματήσει να την προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη από την ορισθείσα στο Δικαστήριο.

Μια ακόμα απίστευτη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος γυναίκας κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αρχές τις τελευταίες ημέρες, στην Καβάλα. Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, με τον κατηγορούμενο να καταδικάζεται για πράξεις κατά της εν διαστάσει συζύγου του.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης proininews.gr , η δικογραφία αναφέρει ότι ο άνδρας την απειλούσε, και επίσης την παρακολουθούσε παράνομα, προσπαθώντας να μάθει τι έκανε εκείνη, ακόμα και τις στιγμές κατά τις οποίες βρισκόταν μέσα στο σπίτι, με την γυναίκα να αναγκάζεται κάποια στιγμή να ζητά τη βοήθεια της αστυνομίας για να κινηθεί νομικά σε βάρος του.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, δικάστηκε, καταδικάστηκε, αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή υπό τον όρο να μην την ξαναπλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, και κατόπιν, σχολιάζοντας την δικαστική απόφαση (σ.σ. κατά της οποίας έκανε έφεση), είπε «Είναι δύσκολο να τηρήσω αυτό τον όρο, εκτός αν αναγκαστώ να φύγω από το χωριό».

