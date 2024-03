Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Η έφεση για τα ισόβια και η δίκη για τη Μαλένα και την Ίριδα

Οι αντιδράσεις Πισπιρίγκου και Δασκαλάκη στην απόφαση της έδρας για την καταδίκη της πρώτης. Πώς επηρεάζει τη δίκη για τα άλλα δύο της παιδιά.

Ρεπορτάζ: Λία Κοντοπούλου, Άννα Νικολάου

Η Ρούλα Πισπιρίγκου είναι η δολοφόνος της Τζωρτζίνας. Αυτό αποφάσισε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, μετά από μία μακρά ακροαματική διαδικασία που ξεκίνησε στις 9 Ιανουαρίου 2023. Στο άκουσμα της απόφασης, η 35χρονη παρέμεινε απόλυτα ψύχραιμη και ανέκφραστη. Δεν ζήτησε ελαφρυντικά και έτσι η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, όπως σημείωσε και η εισαγγελέας, ήταν μονόδρομος.

Ο πατέρας της Τζωρτζίνας άκουσε την απόφαση χωρίς να χάσει την αυτοκυριαρχία του. Αποχώρησε από το δικαστήριο χωρίς να σχολιάσει την καταδίκη της πρώην συζύγου του.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου μετά την ολοκλήρωση της δίκης επέστρεψε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Η μόνη στιγμή που ακούστηκε η φωνή της, μετά την καταδίκη ήταν όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου την ενημέρωσε ότι μπορεί να ασκήσει έφεση.

Πρόεδρος: Κυρία κατηγορουμένη έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση.

Κατηγορούμενη: Έχω ασκήσει ήδη.

Χρειάστηκαν σχεδόν 15 μήνες ακροαματικής διαδικασίας, 99 συνεδριάσεις του δικαστηρίου, όπου κατέθεσαν 60 μάρτυρες και 9 ημέρες απολογίας της κατηγορούμενης, έως ότου δικαστές και ένορκοι να καταλήξουν στην ετυμηγορία τους σε μια υπόθεση πρωτοφανή για τα ελληνικά δικαστικά χρονικά.

Δικαστές και ένορκοι έκριναν ένοχη την Ρούλα Πισπιρίγκου για ανθρωποκτονία κατ’ εξακολούθηση με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Όπως σημείωσε η πρόεδρος, το δικαστήριο δέχθηκε πως η 35χρονη είναι ένοχη και για:

απόπειρα ανθωποκτονίας σε βάρος της Τζωρτζίνας τον στις 11 Απριλίου 2021 όταν νοσηλευόταν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας και για

τετελεσμένη ανθτωποκτονία στις 29 Ιανουαρίου 2022 στο Νοσοκομείο Παίδων.

Η Τζωρτζίνα άφησε την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο Παίδων στις 29 Ιανουαρίου 2022. Ήταν η τρίτη πράξη του δράματος για την οικογένεια Δασκαλάκη, καθώς ένα χρόνο νωρίτερα στις 21 Μαρτίου 2021 είχε χάσει την Ίριδα, το έξι μηνών βρέφος στο σπίτι της οικογένειας Πισπιρίγκου στην Πάτρα, ενώ το στις 13 Απριλίου 2019 είχε αποβιώσει το δεύτερο παιδί, η τριάμισι ετών Μαλένα στο νοσοκομείο Ελπίς.

Και ενώ η τοπική κοινωνία της Πάτρας συμπαραστεκόταν στο βαρύ πένθος της οικογένειας Δασκαλάκη, η ανίχνευση κεταμίνης στο αίμα της Τζωρτζίνας ανέτρεψε την υπόθεση και προκάλεσε ντόμινο εξελίξεων.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου συνελήφθη στις 30 Μαρτίου 2022 ως η δολοφόνος του παιδιού και προφυλακίστηκε. Λίγους μήνες αργότερα οι αρχές της απαγγέλλουν κατηγορίες και για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Η 35χρονη από την πρώτη στιγμή είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι έχει κάνει κακό στα παιδιά της.

Με την απόφασή του το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ρίχνει αυλαία στην πρώτη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου. Στις 5 Απριλίου θα συνεχιστεί το δεύτερο δικαστήριο για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Διίστανται οι απόψεις για το πώς μπορεί να επηρεάσει η καταδίκη για την Τζωρτζίνα τη δίκη για τα άλλα δύο παιδιά

Υπάρχει μία πρώτη εκτίμηση ότι η καταδίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για το πρώτο παιδί, την Τζωρτζίνα σίγουρα κάνει πιο δυσχερή τη θέση της κατηγορούμενης στο δεύτερο δικαστήριο.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, δεν αποτελεί πρόκριμα για μία νέα καταδίκη, αλλά σίγουρα το ότι δεν αθωώθηκε σήμερα η Ρούλα Πισπιρίγκου της αφαιρεί ένα ισχυρό υπερασπιστικό όπλο που θα μπορούσε να επικαλεστεί στο δεύτερο δικαστήριο για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Βεβαίως, άλλα είναι τα στοιχεία της δεύτερης δικογραφίας, είναι πολλοί περισσότεροι οι μάρτυρες που θα καταθέσουν, με διαφορετικό νομικό σκεπτικό έχει συνταχθεί το κατηγορητήριο και φυσικά, το δεύτερο δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τη σημερινή απόφαση.

