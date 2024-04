Μεσσηνία

Μεσσήνη: Καλλιεργούσε κάνναβη σε καλαμιώνα (εικόνες)

Ένας άνδρας συνελήφθη καθώς εντοπίστηκαν δενδρύλλια κάνναβης κοντά του.

Πέντε δενδρύλλια κάνναβης βρήκαν οι αστυνομικοί να καλλιεργεί ένας 36χρονος στη Μεσσήνη.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης έρευνα στο σπίτι του 36χρονου και σε κοντινό καλαμιώνα βρήκαν πέντε πλαστικές γλάστρες, στις οποίες είχαν φυτευτεί ισάριθμα φυτά κάνναβης ύψους έως 10 εκατοστών περίπου.

Στο σημείο βρέθηκε και ένας πλαστικός ψεκαστήρας ραντίσματος και κατασχέθηκαν όλα, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη.

