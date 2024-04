Εύβοια: Καταγγελία για βιασμό 7χρονου από 11χρονο

Εύβοια

Τον εφιάλτη φέρεται να βίωσε ένας 7χρονος σύμφωνα με την καταγγελία και μάλιστα από τον 11χρονο φίλο του.

Ένα νέο περιστατικό βιασμού καταγγέλθηκε το πρωί του Σαββάτου στην ασφάλεια Χαλκίδας από τους γονείς ενός 7χρονου παιδιού με θύτη, σύμφωνα με την καταγγελία, έναν 11χρονο.

Η παραβατικότητα ανηλίκων βρίσκεται πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα ενώ τα συμβάντα που καταγγέλλονται στα αστυνομικά τμήματα είναι όλο και πιο σοβαρά.

Ένα μόλις επτά χρονών παιδί από συνοικισμό ρομά στην περιοχή των Ψαχνών, Ευβοίας, το πρωί του Σαββάτου, πήγε με δάκρυα στους γονείς του λέγοντας ότι ο εντεκάχρονος φίλος του τον βίασε.

Οι γονείς πήγαν αμέσως στην ασφάλεια Χαλκίδας και κατήγγειλαν το συμβάν.

Οι γονείς του 11 χρονου συνελήφθηκαν για παραμέληση ανηλίκου ενώ αναμένεται και η εξέταση του επτάχρονου από ιατροδικαστή για να επιβεβαιωθούν τα καταγγελόμενα.

Εφόσον τα όσα φρικτά περιέγραψε το επτάχρονο παιδί επιβεβαιωθούν από τον ιατροδικαστή οι γονείς του παιδιού αλλά και ο ίδιος ο ανήλικος θα έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.

