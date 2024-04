Αργολίδα

Ναύπλιο: Έκρηξη σε αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης (βίντεο)

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο του Ναυπλίου, από τον κρότο της έκρηξης.

Αναστάτωση προκάλεσε έκρηξη σε αυτοκίνητο στο κέντρο του Ναυπλίου το απόγευμα της Κυριακής 07.04.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 16.30 σε όχημα το οποίο ήταν παρκαρισμένο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίοι κατέσβεσαν την πυρκαγιά, ενώ έρευνα για τα αίτια διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης argolikeseidhseis.gr , δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημίες.

