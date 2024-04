Λέσβος

Λέσβος: 17χρονη πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Πώς συνέβη το περιστατικό που οδήγησε στην επείγουσα διακομιδή της στο Νοσοκομείο. Ποια προβλήματα υγείας αντιμετώπιζε.

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τρίτη 09.04 και ώρα περίπου 11.30, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βοστάνειου Γενικού Νοσοκομείου Λέσβου, ένα 17χρονο κορίτσι κάτοικος του νησιού με χρόνια πάθηση, το οποίο διακομίστηκε την Δευτέρα με ανακοπή καρδιάς.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Λέσβου StoNisi.gr , η 17χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της δίπλα στη μητέρα της περπατώντας σε δρόμο του νησιού κοντά στο Δημοτικό Στάδιο, και λίγο πριν διασχίσει το δρόμο σε ένα φανάρι. Μετά τη διακομιδή της στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι γιατροί κατόρθωσαν να την επαναφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να νόσησε από βαριά πνευμονία η οποία της προκάλεσε αναπνευστική ανεπάρκεια. Επίσης, έγινε γνωστό, ότι η κοπέλα από πολύ νεαρή ηλικία ταλαιπωρήθηκε από σοβαρή ασθένεια για την οποία επί χρόνια λάμβανε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 10 Απριλίου στη Λέσβο, με τη μητέρα της να υποβάλει την δημόσια παράκληση, οι παριστάμενοι στην τελετή να φορούν όλοι άσπρα.

