Φθιώτιδα: Φωτιά σε δασική έκταση

Η φωτιά - για την ώρα - δεν απειλεί κατοικίες. Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Άγναντη Φθιώτιδας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγναντη Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 10, 2024

Για την κατάσβεση επιχειρούν 37 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 11 οχήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά για την ώρα δεν απειλεί κατοικίες.

