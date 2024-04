Χανιά

Χανιά: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ ανηλίκων - “Βγάζει αίμα, έλα στοπ!” (σκληρό βίντεο)

Δύο ανήλικοι σε καβγά στο παλιό λιμάνι των Χανίων, ενώ η παρέα παρακολουθεί και καταγράφει σε βίντεο.

Ένα ακόμα περιστατικό βίας με άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, αυτή τη φορά στο παλιό λιμάνι των Χανίων, στην οδό Χάληδων, το βράδυ της Τετάρτης 10 Απριλίου.

Ειδικότερα, στο βίντεο που εξασφάλισε ο ιστότοπος Zarpanews.gr καταγράφεται ο άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ ανηλίκων. Ο ένας εκ των δύο φαίνεται να πέφτει στο έδαφος μετά από "λαβή" του άλλου που τον γρονθοκοπεί, ενώ η παρέα παρακολουθεί. "Βγάζει αίμα, έλα στοπ!", ακούγεται χαρακτηριστικά μία φωνή στο τέλος.

