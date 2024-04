Φθιώτιδα

Αλκέτ Ριζάι: "έμεινε" η κλούβα που μετέφερε τον βαρυποινίτη

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στις μεταφορές κρατουμένων στη Φθιώτιδα.

Ένα απρόοπτο συμβάν διέκοψε την… προγραμματισμένη μεταγωγή του βαρυποινίτη κρατούμενου στις Φυλακές Δομοκού, Αλκέτ Ριζάι, στο Νοσοκομείο Λαμίας, το πρωί της Πέμπτης (11/4).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, η κλούβα που μετέφερε τον καταδικασμένο Αλβανό κακοποιό, για ανθρωποκτονίες αλλά και για την κινηματογραφική απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο, έμεινε στις ανηφόρες του Δομοκού λίγο πριν το «16»!

Χρειάστηκε να μεταβεί στο σημείο άλλη κλούβα για να παραλάβει τον ίδιο και τη φύλαξή του και ενώ στο κέντρο της Αστυνομίας είχε σημάνει συναγερμός για την επιτήρηση του χώρου.

Για όσους παρακολουθούν την επικαιρότητα βέβαια, το παραπάνω συμβάν μόνο απρόοπτο δεν ήταν!

Πριν τρεις περίπου εβδομάδες η Διοίκηση του Σωματείου Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς του Καταστήματος Κράτησης Άμφισσας, είχε δημοσιοποιήσει τη συνάντησή της με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, στον οποίο μεταξύ άλλων είχαν δείξει και φωτογραφίες από «την προσβλητική πλέον για όλους κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων της Εξωτερικής Φρουράς», όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά!

Με μια μικρή έρευνα διαπιστώνει κανείς ότι όλα σχεδόν τα οχήματα και των πέντε σωφρονιστικών καταστημάτων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Στερεάς χρονολογούνται από το 2000 και νωρίτερα, έχοντας κάνει εκατομμύρια χιλιόμετρα με καθημερινές μεταγωγές.

Έτσι και στη Φθιώτιδα όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποια κλούβα μένει στο δρόμο ως φυσικό επακόλουθο της γήρανσης του στόλου των οχημάτων, ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχε τύχει να είναι σε μεταφορά προσώπου «υψηλού κινδύνου».

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την πρόσφατη εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρίας των εξωτερικών φρουρών Κορυδαλλού, για μη τήρηση όλων των κανόνων διεξαγωγής ασφαλών μεταγωγών αλλά και για τις κλειστές σκοπιές λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού των φυλακών, αλλά και των πολιτών!

Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός των σωφρονιστικών υπαλλήλων και καταστημάτων δεν αποτελεί αρμοδιότητα των Περιφερειών, αλλά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: lamiareport

