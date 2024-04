Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Τρένο σταμάτησε εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά σε υποσταθμό ρεύματος

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από Λαμία και Άγιο Κωνσταντίνο, καθώς ο υποσταθμός βρίσκεται ανάμεσα σε Αγία τριάδα και Ανθήλη.

Στο σταθμό της Τιθορέας εγκλωβίστηκε η αμαξοστοιχία 520 που εκτελούσε το τοπικό δρομολόγιο Αθήνα - Τιθορέα - Λιανοκλάδι το βράδυ της Παρασκευής (12/4), εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίον του υποσταθμού Ανθήλης που τροφοδοτεί με ρεύμα τη σιδηροδρομική γραμμή.

Το σημείο πνίγηκε κυριολεκτικά στους καπνούς εξαιτίας της καύσης υπολειμμάτων καλλιέργειας που επεκτάθηκε σε καλαμιές και βάτα και για λόγους ασφαλείας το τραίνο που είχε ώρα άφιξης στο Λιανοκλάδι τις 21:31’, από τις 21:00’ καθηλώθηκε στο σταθμό της Τιθορέας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και πριν από δύο ημέρες, στο ίδιο περίπου σημείο, όμως συνέβη την ώρα που δεν περνούσε τραίνο και η πυρκαγιά έσβησε λίγη ώρα πριν την έλευσή του χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ή καθυστέρηση.

Πληροφορίες του LamiaReport από την Πυροσβεστική αναφέρουν επίσης ότι, το τελευταίο διάστημα το κακό έχει παραγίνει από συμπολίτες μας που θέλοντας να προλάβουν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου καίνε αλόγιστα και όπως - όπως τα υπολείμματα καλλιεργειών. Στην κυριολεξία αδιαφορούν για τις πυρκαγιές που προκαλούν, «παίζοντας κρυφτό» τις περισσότερες φορές με τους ανακριτικούς υπαλλήλους!

