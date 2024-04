Μαγνησία

Βόλος: Σάτυρος αυνανίστηκε σε παιδική χαρά μπροστά σε ανήλικα

Οι αντιδράσεις της μητέρας των παιδιών, αλλά και νεαρής που περνούσε από το σημείο, προφύλαξαν τα παιδιά από τα χειρότερα.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε παιδική χαρά στον Βόλο, όταν ένας άνδρας άρχισε να αυνανίζεται στο σημείο που έπαιζαν παιδιά.

Λίγο μετά τις 18:00 μία γυναίκα με τα δύο της κορίτσια, 3 και 4 ετών, βρίσκονταν στο πάρκο κι ενώ τα κορίτσια έπαιζαν στις κούνιες, η μητέρα τους είδε έναν άνδρα να κάθεται στο παγκάκι που ήταν κοντά στα παιδιά της.

Σύμφωνα με τις περιγραφές ήταν περίπου 40 ετών, ψηλός, περίπου 1,90μ., αδύνατος, μελαχρινός, φορούσε μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Κατέβασε το παντελόνι του και μπροστά στα μάτια των μικρών κοριτσιών άρχισε να αυνανίζεται. Σε κατάσταση σοκ η μητέρα των κοριτσιών άρχισε να φωνάζει και έτρεξε ενστικτωδώς προς το μέρος των παιδιών της για να τα προστατεύσει.

Οι φωνές της ξεσήκωσαν τη γειτονιά. Εκείνη την ώρα έξω από το παρκάκι περνούσε μία νεαρή κοπέλα, πιθανόν φοιτήτρια, η οποία ακούγοντας τις φωνές της μητέρας γύρισε να δει τι συμβαίνει. Είδε τον άντρα και άρχισε να του φωνάζει.

Εκείνος τράβηξε το παντελόνι του προς τα πάνω κι άρχισε να τρέχει επί της Ρήγα Φεραίου με κατεύθυνση την οδό Κ. Καρτάλη. Η νεαρή κοπέλα τον κυνήγησε για λίγα μόλις μέτρα και αφού βεβαιώθηκε ότι ο σάτυρος δεν θα επέστρεφε, πήγε κοντά στη μητέρα με τα δύο κορίτσια.

Κλήθηκε η Αστυνομία. Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί που ζήτησαν περιγραφή του άντρα και την κατεύθυνση στην οποία κινήθηκε.

Έως και το βράδυ δεν είχε διευκρινιστεί, αν ο σάτυρος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Πηγή: taxydromos.gr

