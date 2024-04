Εύβοια

Όρος Δίρφυς: Η στιγμή που ελικόπτερο απεγκλωβίζει τραυματία ορειβάτισσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο δύσβατο σημείο όπου βρίσκεται έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας καθώς εθελοντές του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ψαχνών για τη διάσωσή της γυναίκας

-

(εικόνα αρχείου) Είναι λίγο μετά τις 14:00 όταν σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική για εγκλωβισμένη πολυτραυματία ορειβάτισσα στη θέση στη θέση Μνημείο, στο Όρος Δίρφυς. Στο δύσβατο σημείο έσπευσαν άμεσα 11 πυροσβέστες από την Π.Υ. Χαλκίδας, το Εθ. Π.Κ. Ψαχνών, η ορειβατική ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ και 1 Ε/Π του Π.Σ. Το παρακάτω βίντεο δείχνει την στιγμή, λίγα λεπτά πριν τις 17:00 που το ελικόπτερο απομακρύνει την πολυτραυματία από το δύσβατο σημείο του όρους Δίρφυς. Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ - Μύκονος: Ο καλλιτέχνης… στη φοροδιαφυγή και οι συνεταίροι του

Πατήσια: Άγρια δολοφονία άνδρα μέσα στο σπίτι του

Μέση Ανατολή - Ισραήλ: Το Ιράν πρέπει να πληρώσει τίμημα