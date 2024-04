Θεσπρωτία

Θεσπρωτία: Μαθήτρια κατήγγειλε τον ταξιτζή που την πήγαινε σχολείο

Μήνυση κατά του ταξιτζή κατέθεσε η μαθήτρια από τη Θεσπρωτία, η οποία πηγαινοέρχεται με ταξί στο σχολείο της.

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε μαθήτρια η οποία μετακινείται από και προς το σχολείο της, με ταξί το οποίο μισθώνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ταξιτζής, εκμεταλλευόμενος τις περιπτώσεις που η μαθήτρια ήταν το μόνο άτομο που μετέφερε, προχωρούσε σε άσεμνες ερωτήσεις και σεξουαλικά υπονοούμενα προς τη μαθήτρια.

Η κοπέλα, η οποία είναι ενήλικη, εκμυστηρεύτηκε τα όσα συνέβαιναν στον πατέρα της και μαζί μετέβησαν στο Α.Τ. Ηγουμενίτσας, όπου κατατέθηκε μήνυση κατά του ταξιτζή για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 ΠΚ).

Ταυτόχρονα, ζητήθηκε η άμεση αντικατάσταση του εν λόγω ταξιτζή, ενώ αναμένεται να κατατεθούν και ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να μην πλησιάζει τη μαθήτρια.

Από την Περιφέρεια αναμένεται να γίνει τροποποίηση των δρομολογίων της μεταφοράς μαθητών στη Θεσπρωτία, ώστε να αντικατασταθεί ο συγκεκριμένος ταξιτζής.

Η συνέχεια θα δοθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων, μετά και από τη μήνυση, που έχει κατατεθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας.

