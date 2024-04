Θεσσαλονίκη

Τούμπα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε νεαρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο επεισόδιο με θύτες ανήλικους, αυτήν τη φορά, στην Τούμπα.

-

Επίθεση από ομάδα νεαρών ατόμων δέχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου τρεις ανήλικοι στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στις 22:30, έξω από το πολιτιστικό κέντρο Τούμπας.

Γι’ άγνωστη -μέχρι στιγμής- αιτία, μία παρέα τριών 15χρονων δέχθηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων, όπως κατήγγειλαν.

Αρχικά τους απείλησαν και στη συνέχεια έριξαν μπουνιά σε δύο από τους 15χρονους.

Οι ανήλικοι κατήγγειλαν μαζί με τους γονείς τους το περιστατικό στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας – Τριανδρίας, εκεί όπου διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βενζίνη: Στα 2 ευρώ το λίτρο οι τιμές στα πρατήρια (βίντεο)

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Η “απάντηση” στα drones και το μήνυμα στην Ευρώπη

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός