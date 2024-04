Μαγνησία

Βόλος: Χτύπησε το παιδί του με φτυάρι

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε αυτήν τη φορά με θύμα ένα παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες στα χέρια των διωκτικών αρχών της Μαγνησίας βρίσκεται ήδη ένας 43 χρόνος πατέρας ο οποίος χτύπησε τον γιό του με φτυάρι.

Ευτυχώς ο τραυματισμός δεν ήταν σοβαρός αλλά μια ασήμαντη αφορμή ενδοοικογενειακής διαφοράς φέρεται να έγινε η αφορμή για ένα ακόμη περιστατικό.

Το συμβάν συνέβη στην οδό Σπετσών στη Λαρίσης, στην είσοδο του Βόλου.

Ο 43χρονος συνελήφθη και κρατείται

Πηγή: TheNewspaper.gr

