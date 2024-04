Ρεθύμνου

Κρήτη: “Όργιο” αυθαιρεσιών από Αντιδήμαρχο – Ανακαλούνται εκατοντάδες πράξεις του

Ενέκρινε παράνομα μεταδημότευση πλήθους πολιτών από άλλους δήμους αλλά και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας αλλοδαπών που δεν πληρούσαν τους όρους.

Κατόπιν επώνυμης καταγγελίας πολίτη, η Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διενήργησε έλεγχο σε Δήμο της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με τη νομιμότητα των ενεργειών των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου κατά την εξέταση αιτημάτων και την έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και των αποφάσεων μεταδημότευσης.

Ο έλεγχος αφορούσε την χρονική περίοδο από 01.01.2023 έως 31.07.2023. Ελέγχθηκαν

α) πεντακόσια ογδόντα έξι (586) αιτήματα μεταδημότευσης και οι αντίστοιχες αποφάσεις και

β) τριακόσια εξήντα έξι (366) αιτήματα για βεβαίωση μονίμου κατοικίας και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι:

τριακόσιες είκοσι τέσσερις (324) βεβαιώσεις υπεγράφησαν από τον Αντιδήμαρχο χωρίς να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση.

τριακόσιες εξήντα επτά (367) πράξεις μεταδημότευσης εκδόθηκαν βάσει μη νόμιμου δικαιολογητικού (βεβαίωση μονίμου κατοικίας αιτούντος ή συζύγου) συνεπώς χωρίς να συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις έκδοσής τους.

τριακόσιες πέντε (305) βεβαιώσεις λόγω διετούς κατοικίας, εκδόθηκαν

α) βάσει μη αποδεκτών ή ελλιπών στοιχείων και χωρίς να προκύπτει πραγματική εγκατάσταση με στοιχείο σταθερότητας,

β) χωρίς να αιτιολογείται η αδυναμία απόδειξης της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου από το απαιτούμενο έντυπο Ε1.

Κατόπιν τούτων, ζητήθηκε η εκκίνηση της πειθαρχικής δίωξης κατά του Αντιδημάρχου, η ανάκληση τριακόσιων εξήντα επτά (367) αποφάσεων μεταδημότευσης και τριακοσίων πέντε (305) βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας ως μη σύννομες.

Επίσης, έγιναν συστάσεις στον εν λόγω Δήμο ώστε:

να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες αιτήσεις για βεβαίωση μονίμου κατοικίας και μεταδημότευση

να ελέγχονται και να καταγράφονται τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζονται,

να μην παραλαμβάνονται τυπικά ελλιπείς φάκελοι, και τέλος

η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων να είναι συμβατή με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και τις αρμοδιότητες της εκάστοτε Διεύθυνσης ή Τμήματος, και τα καθήκοντα των υπαλλήλων.

