Φορολογικές δηλώσεις: αυξημένος φόρος για 1 στους 3 πολίτες

Τι δείχνει η "ακτινογραφία' των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής. Αυξημένος κατά 28% ο μέσος φόρος εισοδήματος στα χρεωστικά εκκαθαριστικά.

Σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι δείχνουν να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, αφού το 92% έχει υποβάλλει δήλωσή φορολογίας εισοδήματος.

Συγκεκριμένα 5,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν υποβάλλει την δήλωσή τους και με βάση τα περυσινά στοιχεία απομένουν περίπου 528.000 δηλώσεις προς υποβολή, κάτι που σημαίνει ότι κάθε ημέρα από σήμερα και στο εξής θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 35.000 δηλώσεις την ημέρα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, κάτι που εκτιμάται ότι είναι απόλυτα επιτεύξιμος.

Με βάση στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το 65% όσων έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση, δηλαδή οι 13 στους 20 φορολογούμενους δεν πρόκειται να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Παράλληλα, αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα το 2021 η ελληνική οικονομία ανέκαμψε σημαντικά και αυτό φαίνεται τόσο από την αύξηση του ΑΕΠ, όσο και από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί 5.857.523 φορολογικές δηλώσεις Ε1, ενώ πέρυσι μέχρι την λήξη της προθεσμίας, δηλαδή στις 16 Σεπτεμβρίου είχαν υποβληθεί 6.386.268 δηλώσεις.

Να σημειωθεί ότι έως και την Παρασκευή είχαν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ από 8.567.614 φορολογούμενους. Η διαφορά προκύπτει από το γεγονός της κοινής υποβολής δηλώσεων από τους συζύγους ή εκείνους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Αναλυτικά τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής (έως Παρασκευή, 12 Αυγούστου):

Έχουν υποβληθεί 5.857.523 φορολογικές δηλώσεις που αντιστοιχούν στο 92% του αναμενομένου.

Από αυτές το 51,95% δηλαδή 3.042.983 είναι μηδενικές. Πέρυσι μηδενικές ήταν το 50,89%.

Πέρυσι μηδενικές ήταν το 50,89%. Το 34,54% δηλαδή 2.023.188 δηλώσεις είναι χρεωστικές και φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 2,5 δις ευρώ. Το μέσο ποσό πληρωμής είναι 1.244 ευρώ, έναντι 966 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 28,8%, απόρροια των αυξημένων εισοδημάτων που είχαν πέρυσι οι ίδιοι φορολογούμενοι.

και φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 2,5 δις ευρώ. έναντι 966 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 28,8%, Το 13,51%, δηλαδή 791.351 φορολογούμενοι θα πάρουν πίσω επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 327 εκατομμύριω ευρώ. Πέρυσι επιστροφή έλαβε το 16,21%. Το μέσο ποσό επιστροφής είναι 414 ευρώ, έναντι 269 ευρώ πέρυσι, αύξηση 54%.

Ε κείνοι που υποβάλουν την φορολογική τους, δήλωσή τους έως 30 Αυγούστου δεν χάνουν τις 8 δόσεις για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος αλλά θα πρέπει έως τις 31 Αυγούστου να έχουν εξοφλήσει τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου, δηλαδή τη δόση του Ιουλίου και τη δόση του Αυγούστου. Επίσης, η έκπτωση του 3% χορηγείται εφόσον ο φόρος εξοφληθεί εφάπαξ έως το τέλος Αυγούστου.





Διόρθωση λαθών

Οι φορολογούμενοι έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθη, κενά η παραλείψεις στα στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης έως τις 30 Αυγούστου χωρίς καμία χρηματική ποινή ή άλλες κυρώσεις καθώς η παράταση που δόθηκε για την υποβολή των αρχικών δηλώσεων ισχύει και για τις τροποποιητικές. Έτσι μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 η το έντυπο Ε3.

Πιο συγκεκριμένα, αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στην εφορία περιέχει κάποιο λάθος ή παράλειψη για παράδειγμα δεν έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 049-050 του Ε1 που αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις έχει την ευκαιρία να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν χρειάζεται να συμπληρώσει από την αρχή όλους τους κωδικούς της δήλωσης του αλλά θα τροποποιήσει ή θα συμπληρώσει μόνο τα σημεία εκείνα της αρχικής δήλωσης στα οποία υπάρχουν λάθη η παραλείψεις.

