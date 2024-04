Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Ένστολοι έσωσαν 6χρονη από πνιγμό

Το κορίτσι πάλευε με τα κύματα και λουόμενοι κάνουν λόγο για βεβαιότητα πνιγμού της σε περίπτωση που δεν παρενέβαιναν οι δύο άνδρες.

-

Η προθυμία δύο ανδρών που υπηρετούν, ο ένας στην ΕΛΑΣ και ο άλλος στο Πολεμικό Ναυτικό, έσωσε τη ζωή ενός 6χρονου κοριτσιού, το οποίο την Δευτέρα 15.04 παρασύρθηκε από τα κύματα και κινδύνεψε να πνιγεί. Οι δύο άνδρες και συγκεκριμένα ο υποδιοικητής του ΤΑΕ Ρεθύμνου, υπαστυνόμος Δ. Μακαρδόνας και ο σημαιοφόρος Ναυτικού Παρατηρητηρίου ΚΦ20Α του Πολεμικού Ναυτικού Ε. Καμπάς, έπεσαν στη θάλασσα και παρά τα έντονα ρεύματα, κατάφεραν να σώσουν, όχι μόνο το 6χρονο κορίτσι, αλλά και τον πατέρα του που προσπάθησε κι εκείνος να σώσει την κόρη του.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης rethemnosnews.gr , η πράξη αυτή εκτιμήθηκε από τον δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη, με αποτέλεσμα να εκφράσει με δημόσια ανοιχτή επιστολή του τα συγχαρητήριά του. Ο δήμαρχος στην επιστολή κάνει λόγο για θάρρος , ψυχραιμία και ορθούς χειρισμούς την κρίσιμη στιγμή, «αναδεικνύοντας την άψογη εκπαίδευσή τους, αλλά και την αφοσίωσή τους στην προστασία του έννομου αγαθού της ζωής και ασφάλειας των πολιτών», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. «Ως απτή ένδειξη της αναγνώρισης της αλληλεγγύης και του αλτρουισμού που επέδειξαν οι διασώστες, διακινδυνεύοντας και τη δική τους ζωή παρότι βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, εισηγούμαι στο δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνης να τους αποδοθεί η προσήκουσα τιμή, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό περί τιμητικών διακρίσεων», καταλήγει. Η συγχαρητήρια επιστολή του δημάρχου κοινοποιήθηκε στους διοικητές των μονάδων των δύο ανδρών και στα Γραφεία των υπουργών Προστασίας Πολίτη και Εθνικής Άμυνας.

