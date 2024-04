Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κατηγορούμενος για παρενόχληση σε λεωφορείο καταδικάστηκε

Τι δήλωσε το θύμα για την εμπειρία που βίωσε ξαφνικά μέσα στην αστική συγκοινωνία. Ποια η στάση του δράστη στη δίκη.

Την καταδίκη ενός 48χρονου άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση και εξύβριση μιας νεαρής γυναίκας εντός λεωφορείου του ΟΑΣΘ, πριν από 4 χρόνια, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 48χρονο ο οποίος κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και δημόσια εξύβριση, καταδικάζοντάς τον σε φυλάκιση 11 μηνών, χωρίς να αναστείλει την ποινή του.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία, ήταν πολύ ξεκάθαρο το άγγιγμα. Τον έχω ξαναδεί σε λεωφορείο και στον δρόμο και τρέμω κάθε φορά στην ιδέα να τον ξανασυναντήσω. Έχω δει φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα που τον δείχνουν ως άνθρωπο που καταγγέλθηκε κι από άλλες κοπέλες για ανάλογα περιστατικά», κατέθεσε η 26χρονη (σήμερα) παθούσα.

Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Εφόσον εντοπιστεί από την Αστυνομία θα πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.

