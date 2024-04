Σέρρες

Απάτη - Σέρρες: παρίσταναν τους λογιστές και απέσπασαν λεία “μαμούθ”

Πώς κατάφεραν οι απατεώνες να ξεγελάσουν τα θύματα και να αποσπάσουν λεία εκαντοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, συνολικά 16 απάτες που έγιναν το πρώτο τρίμηνο του 2022, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 8 ημεδαπών ανδρών και μίας ημεδαπής γυναίκας, για τα αδικήματα της απάτης με υπολογιστή και της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα προαναφερόμενα άτομα, μαζί με άγνωστους συνεργούς τους, συγκρότησαν/εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την απόσπαση χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τηλεφωνούσαν σε εταιρείες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα παριστάνοντας τον λογιστή ή τον υποψήφιο αγοραστή/πελάτη και με διάφορα τεχνάσματα αποσπούσαν τα στοιχεία των ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασμών τους (όνομα χρήστη, κωδικός εισόδου, κωδικοί ΟΤPs).

Στη συνέχεια μετέφεραν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων, που είχαν «στρατολογήσει» έναντι χρηματικής αμοιβής.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 16 περιπτώσεις απάτης που έγιναν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2022, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και συγκεκριμένα:

7 στην Αττική,

3 στη Θεσσαλονίκη και

από μία σε Γρεβενά, Έβρο, Εύβοια, Κεφαλονιά, Φλώρινα και Χανιά.

Συνολικά κατάφεραν να αποσπάσουν από τους παθόντες το χρηματικό ποσό των 305.789 ευρώ.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και 15 άτομα, δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των άγνωστων μελών της οργάνωσης, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

