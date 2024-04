Ιωάννινα

Γιάννενα: “Θρίλερ” με 12 ορειβάτες που εξαφανίστηκαν... για λίγο

Ποιος σήμανε "συναγερμό" στις Αρχές, καλώντας το 112. Άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό του λόγω και των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Πως λύθηκε το "μυστήριο".

Αγωνία επικράτησε την Κυριακή το απόγευμα στην περιοχή των Ιωαννίνων με 12 Γερμανούς ορειβάτες των οποίων τα ίχνη χάθηκαν ξαφνικά. Η ομάδα πεζοπορούσε από την τεχνητή λίμνη Αώου προς τη Βοβούσα και αναμενόταν σε συγκεκριμένο σημείο από οδηγό ο οποίος θα τους παραλάμβανε αμέσως μετά την άφιξή τους.

Ο οδηγός ενημέρωσε την Πυροσβεστική ότι δεν εμφανίστηκαν στην ώρα τους και ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσής τους. Στο σημείο μετέβησαν όχημα με 2 άτομα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μετσόβου και 1 ακόμα όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων, με άλλα 2 άτομα. Τέλος, στο σημείο προσήλθε και 1 όχημα της 5ης ΕΜΑΚ με 3 άτομα.

Την ανησυχία ενέτεινε το γεγονός ότι στην περιοχή επικρατεί κακοκαιρία και χαμηλή νέφωση, ενώ όσοι επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με τους ορειβάτες μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, δεν τα κατάφεραν.

Εντέλει λίγο μετά από τις 18.30 οι Γερμανοί ορειβάτες επικοινώνησαν, έδωσαν το γεωγραφικό στίγμα της θέσης τους και ανέφεραν ότι είχαν αποπροσανατολιστεί και ότι είναι σώοι, αρτιμελείς και υγιείς. Οι Αρχές τις επόμενες ώρες θα προχωρήσουν σε μετάβαση στο σημείο και περισυλλογή των ορειβατών.

