Αιτωλοακαρνανία

Λιμενικός κατηγορείται για βία, απειλή και revenge porn

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε η σύντροφός του όταν τον κατήγγειλε στις αστυνομικές Αρχές.

-

Οι καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας συνεχίζονται αδιάκοπα με μια γυναίκα να καταγγέλλει στον σύντροφό της που μένει στο Μεσολόγγι, για πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλών και δημοσίευση αυστηρά προσωπικού οπτικού υλικού εν είδει εκδίκησης (revenge porn).

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της Δυτικής Ελλάδας tempo24.news η 40χρονη γυναίκα, η οποία διαμένει στην Αττική κατήγγειλε τον σύντροφό της, ο οποίος είναι στέλεχος του Λιμενικού Σώματος και υπηρετεί στο Μεσολόγγι, ότι διέπραττε εις βάρος της, τις παραπάνω πράξεις, επί τουλάχιστον 4 χρόνια.

Η γυναίκα δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του συντρόφου της, η ενδοοικογενειακή βία όμως αποτελεί αυτεπάγγελτα διωκόμενο αδίκημα.

Έτσι σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, εκδικητική πορνογραφία, καθώς και για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις αυτές φέρονται να τελέστηκαν από το έτος 2020 μέχρι και τις 18-04-2024. Η καταγγελία της γυναίκας έγινε στην Αττική.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιαπωνία: συντριβή στρατιωτικών ελικοπτέρων

Εορτολόγιο - 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς