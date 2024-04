Λασιθίου

Λασίθι: Έκρυβαν ναρκωτικά και σύνεργα σε σπίτια και ΙΧ (εικόνες)

Δύο άτομα συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πάνω από δέκα κιλά ινδικής κάνναβης, κοκαΐνη και μεγάλο χρηματικό ποσό βρέθηκε στην κατοχή δύο ατόμων στην Κρήτη, μετά από έρευνα των Αρχών.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν σπίτια και αυτοκίνητο ενός 52χρονου Έλληνα και μίας 40χρονης Αλβανίδας, εντόπισαν και κατάσχεσαν ναρκωτικά, μετρητά, όπλο και άλλα σύνεργα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν χθες (21.04.2024) στο Λασίθι από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας ημεδαπός και αλλοδαπή κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας Περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών, και μετά από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες σε χώρους και σε όχημα που χρησιμοποιούν ο ημεδαπός και η αλλοδαπή σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρεθήκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

10 κιλά και 586 γραμμάρια κάνναβης

13,5 γραμμάρια κοκαΐνης

Το χρηματικό ποσό των 23.770 ευρώ και 50 λιρών Αγγλίας ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες

4 ζυγαριές

3 κινητά τηλέφωνα

Νάιλον συσκευασίες

Συσκευή αεροστεγούς σφράγισης

1 περίστροφο (ρέπλικα)

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Ιεράπετρας».

