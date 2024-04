Κορινθία

Κορινθία - Τροχαίο δυστύχημα: Νεκρός οδηγός μηχανής που “καρφώθηκε” σε κολώνα

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με αποτέλεσμα τον θάνατο του νεαρού δικυκλιστή.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην είδηση του τραγικού θανάτου ενός νεαρού δικυκλιστή.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο νεαρός δικυκλιστής που κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο Εξαμιλίων – Κεγχρεών, για άγνωστη αιτία, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και «καρφώθηκε» σε κολόνα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για το συμβάν.

