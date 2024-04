Λάρισα

Λάρισα: Πατίνι συγκρούστηκε με ΙΧ - Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι (εικόνες)

Πώς συνέβη το ατύχημα στη Λάρισα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των δύο ανήλικων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης στην πόλη της Λάρισας, στο οποίο ενεπλάκησαν Ι.Χ. επιβατηγό όχημα και πατίνι, όπου επέβαιναν ανήλικοι.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν τις 1:30 το μεσημέρι στη Λεωφόρο Καραμανλή όταν, υπό αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν.

Από τη σύγκρουση προέκυψε ο τραυματισμός των δύο ανηλίκων που επέβαιναν στο πατίνι, αγοριού και κοριτσιού ηλικίας περίπου 16 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ, κατά τις πρώτες πληροφορίες, οι κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο βρέθηκαν και δυνάμεις της αστυνομίας, που διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Πηγή: onlarissa.gr

