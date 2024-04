Πέλλα

Bullying - Σκύδρα: Νέο περιστατικό με τον ίδιο θύτη

Θύτης στο νέο περιστατικό bullying φαίνεται να είναι ο 15χρονος που έσβησε τσιγάρο στο μάγουλο ενός άλλου μαθητή. Τι αναφέρει η νέα καταγγελία.

Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έρχεται στο φως της δημοσιότητας, μόλις μία ημέρα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ενός 14χρονου μαθητή από τη Σκύδρα, τον οποίο έκαψαν με τσιγάρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο μαθητής δεν είναι το μόνο θύμα των «νταήδων» του ίδιου σχολείου, οι οποίοι φαίνεται πως κάνουν συστηματικά bullying και σε άλλα παιδιά.

Συγκεκριμένα, μία μαθήτρια 15 ετών κατήγγειλε μαζί με τη μητέρα της στις αρχές του μήνα στο ΑΤ Σκύδρας τον 15χρονο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τους γονείς του (για παραμέληση ανηλίκου) με τις κατηγορίες ότι συστηματικά την απειλούσε, την εξύβριζε, της ασκούσε εκφοβισμό για διάφορα θέματα, ίσως και με ρατσιστικά κίνητρα καθώς η κοπέλα είναι ξένης καταγωγής.

Όλα αυτά τα ακραία περιστατικά δεν τα άντεξαν οι μαθητές, οι οποίοι τα κατήγγειλαν στην Αστυνομία ώστε να προχωρήσει σε έρευνες, ενώ ήδη οι δύο υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Νωρίς το πρωί ο δικηγόρος της οικογένειας του παιδιού που δέχτηκε το κάψιμο είπε «Αυτό δεν είναι bullying, είναι βασανισμός», μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο Αντώνης Ξυλουργίδης, «υπάρχει κι άλλη καταγγελία στο ίδιο σχολείο, από μαθήτρια Γ Γυμνασίου για bullying από την ίδια παρέα».

Μάλιστα, ο δικηγόρος επιβεβαίωσε ότι, το παιδί που βασανιζόταν από τα Χριστούγεννα, είχε μιλήσει σε καθηγήτρια και την υποδιευθύντρια του σχολείου του κι εκείνες δεν είχαν κάνει κάτι.

Αναφερόμενος στα όσα καταγγέλλουν τα παιδιά, η συγκεκριμένη παρέα τα «πρόσταζε» να μην τους κοιτούν όταν μπαίνουν στο προαύλιο και να σηκώνονται από τα παγκάκια όταν τους το λένε.

«Διενεργείται προανάκριση, θα αναλάβει το υπουργείο. Το ίδιο το παιδί κάλεσε την Αστυνομία», είπε ο δικηγόρος, που έκανε γνωστό πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά «για μια σειρά γεγονότων σε αυτό το σχολείο».