Ηράκλειο: Συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία

Παρακολουθήσεις, ύβρεις, απειλές και χτυπήματα στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που απασχόλησαν τις Αρχές.

Στη σύλληψη δυο ανδρών, για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας προχώρησαν αστυνομικοί στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου και στο Ηράκλειο.

Στη μια περίπτωση 40χρονος αλλοδαπός, που παρακολουθούσε τις κινήσεις της εν διαστάσει συζύγου του, χθες μεσημέρι στα Μάλια, πλησίασε την 40χρονη γυναίκα και της επιτέθηκε, σπρώχνοντάς την και ρίχνοντάς την στο έδαφος.

Στη δεύτερη περίπτωση, ένας 45χρονος επίσης αλλοδαπός, όπως ισχυρίστηκε η 38χρονη σύζυγος του, την έβρισε, την απείλησε και τη χτύπησε ελαφρά στο χέρι, προκαλώντας της οίδημα.

