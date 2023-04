Πολιτισμός

“Μαύρη ημέρα” για την μουσική: σαν σήμερα σίγησαν Μητροπάνος και Παπάζογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελληνικό πεντάγραμμο και οι πολυάριθμοι θαυμαστές τους θρηνούν ακόμη τις δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής.

Ημέρα θλίψης η σημερινή για την ελληνική μουσική σκηνή.

Σαν σήμερα «σίγησαν» δύο μεγάλοι καλλιτέχνες, που αγαπήθηκαν όσο λίγοι από κοινό, που έκανε τα τραγούδια τους μεγάλες επιτυχίες και …συντροφιά σε χαρές, καημούς και λύπες.

Πρώτος έφυγε ο Νίκος Παπάζογλου. Ήταν 17 Απριλίου 2011 κι εκείνος μόλις 63 χρόνων, όταν κίνησε για το μεγάλο ταξίδι, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, η ελληνική μουσική και οι θαυμαστές του θρήνησαν για ακόμη μια σπουδαία μορφή του πενταγράμμου, τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής πέθανε σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από σειρά προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε επί χρόνια.

Ο Νίκος Παπάζογλου «πάντρεψε» την ελληνική παραδοσιακή με την λαϊκή και την ρεμπέτικη μουσική, συμβάλλοντας στην εξέλιξη τους.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος «πήρε» το τραγούδι που είχε μείνει στα αζήτητα για δεκαετίες και το έκανε «ιστορία», βάζοντας τα στα χείλη και στις καρδιές των ανθρώπων.

Εκεί, στις καρδιές και τις θύμησες έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένοι και οι δυο!

Ειδήσεις σήμερα:

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Backstage video λίγο πριν την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Τρίκαλα: Κριάρι τραυμάτισε γυναίκα – νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Πέθανε ο Χρίστος Καράς