Πολιτισμός

28η Οκτωβρίου: το έπος του 1940 μέσα από γελοιογραφίες της εποχής

Δείτε μερικά από τα σκίτσα που κατέκλυσαν τις εφημερίδες της εποχής για τη διατήρηση του υψηλού ηθικού του ελληνικού λαού...

Η στρατιωτική εισβολή της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδας, σχεδόν ταυτόχρονα με την απόρριψη του ιταλικού τελεσιγράφου από τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, προκάλεσε έναν πρωτοφανή πατριωτικό ξεσηκωμό.

Ο ενθουσιασμός των Ελλήνων κατέκλυσε και τις σελίδες των εφημερίδων, μέσα από γελοιογραφίες που συντηρούσαν το υψηλό ηθικό του ελληνικού λαού.

Το χιούμορ, η γελοιοποίηση και ο εξευτελισμός του εχθρού υπήρξαν τα πλέον ισχυρά όπλα του ψυχολογικού πολέμου, που έλαβε χώρα στα μετόπισθεν της πολεμικής αναμέτρησης των αλβανικών βουνών.