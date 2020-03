Ζώδια

Ζώδια: πως μπορείτε να φτιάξετε τη διάθεση του αγαπημένου σας

Οι ιδιαιτερότητες κάθε ζωδιού και οι συμβουλές για την βελτίωση της ψυχολογίας...

Ο σωστός τρόπος για να φτιάξεις τη διάθεση ενός αγαπημένου προσώπου σύμφωνα με το ζώδιο του

Είσαι ο άνθρωπος στον οποίο τρέχουν όλοι όταν θέλουν παρηγοριά. όταν θέλουν να γκρινιάξουν, όταν θέλουν να πάρουν τα πάνω τους. Γενικώς, είσαι ο άνθρωπος που θέλεις να βλέπεις τους άλλους χαρούμενους και για τον λόγο αυτό δεν σε κουράζει καμιά σου προσπάθεια, αρκεί να έχει αποτέλεσμα!

Η αστρολογία όμως είναι εδώ για να σου πει τον καλύτερο και ευκολότερο τρόπο για να φτιάξεις την διάθεση κάποιου αγαπημένου σου ανθρώπου!

ΚΡΙΟΣ

Ο Κριός σου είναι στις μαύρες του; Για εκείνον χαρά ίσον δράση. Κάνε του μια παράτολμη πρόταση, για να του ανεβάσεις την αδρεναλίνη. Κάλεσε τον να δοκιμάσετε να κατεβείτε με πατίνια τα σκαλιά ή τάξε του ότι θα πετάξεις με ομπρέλα πάνω από τις ταράτσες ως άλλη Μαίρη Πόπινς. Φρόντισε η προετοιμασία του εγχειρήματος να διαρκέσει τόσο, όσο η ακεφιά να του περάσει από μόνη της, διότι ως γνωστόν η εναλλαγή των συναισθημάτων του Κριού είναι αρκετά γρήγορη. Και υποσχέσου του (εκ του ασφαλούς πλέον) ότι την επόμενη φορά θα δοκιμάσετε μαζί το άλμα από το μπαλκόνι με αλεξίπτωτο πλαγιάς.

ΤΑΥΡΟΣ

Για τον Ταύρο, το συναισθηματικό κανάκεμα συνοψίζεται σε κάτι απαλό, κάτι νόστιμο, κάτι απολαυστικό. Προτού πάει το μυαλό σου στο πονηρό (που κι αυτό δεν είν’ κακό), δοκίμασε να σώσεις την κατάσταση με μια λιχουδιά, από εκείνες που αγγλιστί αποκαλούνται comfort foods, κοινώς τροφές της παρηγοριάς. Είναι μαλακές, φίσκα στον υδατάνθρακα που ανεβάζει το ηθικό, εκτός απ’ όταν ζυγίζεσαι, και όταν τις τρως νιώθεις σαν βρέφος ασφαλές στην αγκαλιά της μαμάκας του. Μια γενναιόδωρη μερίδα καρμπονάρα ή ένα κομμάτι τούρτα σοκολάτα εκπροσωπούν επάξια αυτή την κατηγορία. Κι αν το είδος της σχέσης σας το επιτρέπει, προχώρα μετά και στο «πονηρό».

ΔΙΔΥΜΟΙ

Για να παρηγορήσεις ένα Δίδυμο, λάβε υπόψη σου ότι η δυστυχία του συχνά έχει διανοητική βάση και ως εκ τούτου αντίστοιχη θα είναι και η αντιμετώπισή της. Κάνε τον λοιπόν να ξεχαστεί, βάζοντας το μυαλό του να δουλέψει προς την αγαπημένη του κατεύθυνση: την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας επί παντός επιστητού, σχετικού ή άσχετου θέματος, από το αν το ΚΚΕ θα ωφεληθεί με την αλλαγή ηγεσίας μέχρι το αν θα σου πήγαινε το μαλλί βαμμένο σε απόχρωση χάλκινο ακαζού (αν μάλιστα είσαι άντρας, το δεύτερο ζήτημα θα αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον). Κοντράρισέ τον και μετά παραδέξου την ήττα σου. Του έφτιαξες τη μέρα!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Καρκίνος έχει γενικά την τάση να πιστεύει ότι το παρελθόν ήταν καλύτερο, εκτός κι αν ήταν χειρότερο, που κι αυτό με κάποιο μυστήριο τρόπο τον «φτιάχνει». Κάνε του λοιπόν μια ανάδρομη στις εποχές που η Μανούλα κατάφερνε με αναμφισβήτητη επιτυχία να του παρέχει αγάπη, ασφάλεια και όλα τα σχετικά. Βάλε τον να σου αφηγηθεί τις πιο αστείες στιγμές της ζωής του, και κυλίσου κάτω ξεκαρδισμένος στα γέλια (ελπίζουμε να τα πηγαίνεις καλά από ηθοποιία). Δείξε του ή ζήτα του να σου δείξει φωτογραφίες από περιστάσεις όπου εξακριβωμένα είχε περάσει καλά, μαζί σου ή όχι. Ε, κάτι απ’ όλα θα πιάσει.

ΛΕΩΝ

Οι τρόποι να ανεβάσεις τη διάθεση ενός Λέοντα, συνοψίζονται στην εξής διατύπωση: «Μα πώς τα καταφέρνεις, ρε μεγάλε, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, να είσαι πάντα τόσο …» και εδώ προσθέτεις κάτι το ανεβαστικό. Θες «δυναμικός»; Θες «πανέμορφος»; Θες «μεγαλοφυής»; Διάλεξε μια σειρά από επίθετα που να εκφράζουν τις αμέτρητες θετικές (για να μην πούμε θεϊκές) ιδιότητες του εν λόγω προσώπου. Ω, ναι, ακόμα και μετά από οποιαδήποτε γκαντεμο-κατάσταση που θα γονάτιζε έναν κοινό θνητό, ο Λέοντάς σου παραμένει ασύγκριτος, και εσύ δεν μπορείς να κάνεις άλλο παρά να εκφράσεις τον θαυμασμό σου. Θα ξαναπάρει τα πάνω του, εγγυημένα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Με τον Παρθένο έχε υπόψη σου ότι οι πράξεις μετράνε περισσότερο από τα λόγια. Αμ τι νόμιζες, θα τη βγάλεις άκοπα και αβάδιστα στο μιλητό; Κάνε τον να νιώσει καλύτερα τακτοποιώντας (και απολυμαίνοντας) τον χώρο του, ενόσω εκείνος θα κλαψουρίζει, ψώνισέ του κανένα βιολογικό τρόφιμο να χλαπακιάσει, καθώς από τον καημό όχι μόνο δεν καθάρισε, αλλά ούτε και μαγείρεψε, και βρες του στο Ίντερνετ μερικές αναπνευστικές ασκήσεις για ηρεμία, μια και η κακή διάθεση ως γνωστόν ρίχνει το ανοσοποιητικό. Αυτό το τελευταίο είναι και το καλύτερο επιχείρημα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε έναν Παρθένο, για ξεπεράσει την κατάσταση της ακεφιάς.

ΖΥΓΟΣ

Ο Ζυγός, αν είναι να βιώσει μια ψυχολογική ντεκαντάνς, θέλει τουλάχιστον ένα ανεβασμένο περιβάλλον για το ευχαριστηθεί και λίγο. Ως γνωστόν, καλύτερα να κλαις μέσα σε μια μερσεντές παρά πάνω σε ένα ποδήλατο. Αν δεν σας βρίσκεται η μερσεντές, φτιάξε τουλάχιστον λίγη ατμόσφαιρα, βάλε μια μουσική να παίζει (ηρεμιστική, όχι σκυλοτράγουδα), γέμισέ του ένα (κολονάτο, παρακαλώ) ποτήρι κρασί πάνω από το οποίο θα σου πει τον καημό του… Και στη συνέχεια απλώς παράστησε ότι συμφωνείς στη δραματικότητα της κατάστασης, για την οποία δεν υπάρχει καμία διέξοδος κι ελπίδα. Σαν κρυπτο-αντιδραστικός που είναι, θα αρχίσει να βλέπει από μόνος του τα θετικά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Όταν ο Σκορπιός πάρει ανάποδες, έχει προτεταμένο το κεντρί και μπορεί να τη φάει κατά λάθος όποιος βρίσκεται πιο κοντά, γι’ αυτό να είσαι έτοιμος να ακούσεις και καμιά χοντράδα επί προσωπικού. Καλύτερα λοιπόν στρέψε του την προσοχή στα αγαπημένα του θέματα, αυτά που άλλωστε δίνουν ενδιαφέρον στη ζωή (του). Ίντριγκες, συνωμοσίες, παρασκήνια, πρώτα πίσω από το ζήτημα που αποτέλεσε την αιτία της στενοχώριας του και στη συνέχεια πίσω από τα πάντα (είμαστε ή δεν είμαστε όλοι αιχμάλωτοι σε ένα τεράστιο matrix; Τέτοια…). Βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει και πλέξτε μαζί τα πιο σατανικά σενάρια. Θα την καταβρεί!

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αν ένας Τοξότης έχει τις μαύρες του, και μάλιστα η κατάσταση διαρκεί, εκτίμησέ το σαν ένα σπάνιο φαινόμενο, που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Πρώτα απ’ όλα βγάλε τον έξω, σε ανοιχτό χώρο, να τον φυσήξει λίγος αέρας. Αν δεν συνέλθει, ανέβασέ τον σε καμιά μηχανή, κάνα τρενάκι του λούνα παρκ, στο τελεφερίκ, ακόμα και σε ποδήλατο, σε κάτι τέλος πάντων που να τρέχει, ώστε να του δίνει την αίσθηση της ελευθερίας κινήσεων και της εναλλαγής των παραστάσεων. Ο γυροσκοπικός μηχανισμός που έχει στον εγκέφαλό του (ειδική πατέντα των Τοξοτών) είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη διάθεσή του και γρήγορα θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Συχνά ο Αιγόκερως, αν είναι στις μαύρες του, δεν θέλει να δει ψυχή. Οπότε ένας τρόπος να νιώσει καλύτερα είναι να του επιβάλλεις με το ζόρι την παρουσία σου, να τον βομβαρδίσεις με αδιάκριτες ερωτήσεις και μετά να τον αφήσεις ήσυχο, πράγμα που θα του χαρίσει μια κάποια ανακούφιση. Αν πάλι σε θέλει κοντά του, κάνε παραγωγική την παρουσία σου συμμετέχοντας στην προσπάθεια να λύσει το πρόβλημά του, με τον αγαπημένο του λογικό και αναλυτικό τρόπο. Αν δεν ξέρεις πώς, απλώς ρίχνε σε εκείνον το μπαλάκι, με τη γνωστή τακτική: «Εσύ τι νομίζεις ότι θα έπρεπε να γίνει;». Σκέψου, σκέψου, κάτι θα γίνει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αν ο Υδροχόος σου είναι πεσμένος, φτιάξε του το κέφι δίνοντάς του την αίσθηση ότι χάρη σε εκείνον μπορεί να ανακουφιστεί εν μέρει η δυστυχία σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, πιθανόν θα γίνει ευτυχής εξ αντανακλάσεως. Βρες ό,τι έκκληση για συλλογές υπογραφών υπάρχει στο Ίντερνετ και βάλε τον να συνεισφέρει με την πολύτιμη τζίφρα του, για τη σωτηρία παντός έμψυχου και άψυχου, ορατού και αόρατου, σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Αυτή η παγκοσμιοποίηση θα τον κάνει να δώσει μικρότερες διαστάσεις στην προσωπική του μαυρίλα. Άλλωστε το κάρμα τα δύσκολα τα φυλάει για τους εκλεκτούς (πες του το κι αυτό).

ΙΧΘΥΕΣ

Όταν ο Ιχθύς βρεθεί να κολυμπάει στα θολά νερά της δυστυχίας, άντε βρες τον. Για την ακρίβεια, δεν τον πιάνεις από πουθενά, καθώς ό,τι και να πεις ή να κάνεις, θα σου το αντιγυρίσει με τον πιο εξωφρενικό τρόπο. Το τελευταίο που θέλει είναι να παρηγορηθεί και μάλιστα με λογικά επιχειρήματα. Αν λοιπόν διαπιστώσεις ότι γουστάρει να κλαφτεί μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο, κάτσε και άκουγε υπομονετικά, αναστέναζε κι εσύ μαζί του για συμπαράσταση και δίνε του χαρτομάντιλα σε τακτά διαστήματα. Για μετά, που θα βαρεθεί να κλαίγεται, έχε έτοιμη μια πρόταση για κανένα κλαμπάκι με ωραία τρανς μουσική και οικονομικά ποτά.

Πηγή: Astrologos.gr