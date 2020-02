Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: δεν μπορούν να δοθούν όλα σε όλους και αμέσως (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και το νέο πτωχευτικό πλαίσιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολιάζοντας τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΟΟΣΑ για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ μέσα στο πρώτο εξάμηνο προχώρησε σε μια σειρά μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ, δώσαμε νωρίτερα το επίδομα θέρμανσης, φέραμε τη ρύθμιση των 120 δόσεων, μειώσαμε την προκαταβολή φόρου για επιχειρήσεις και δώσαμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο κ. Σταϊκούρας, είπε επίσης ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες φοροελαφρύνσεις, όπως η περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ, αλλά και της εισφοράς αλληλεγγύης. Αλλά όπως τόνισε, «δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα σε όλους και αμέσως».

Στόχος της κυβέρνησης σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι μέσα από μια σειρά μέτρων, να μειωθεί η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος χωρίς νέους φόρους και χωρίς για παράδειγμα τη μείωση του αφορολόγητου όπως είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτός ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος – σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα – θα χρησιμοποιηθεί σε ποσοστό 70-80% για νέες μειώσεις φόρων και το υπόλοιπο ποσοστό σε δαπάνες για κρίσιμους τομείς, όπως η Υγεία και η Εθνική Άμυνα.

Αναφερόμενος στην προστασία της πρώτης κατοικίας και το νέο πτωχευτικό πλαίσιο το οποίο σχεδιάζει να φέρει η κυβέρνηση, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε αρχικά ότι όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία ένας στους δυο οφειλέτες είναι στρατηγικός κακοπληρωτής.

Ο Υπουργός κάλεσε του πολίτες που έχουν οφειλές και θέλουν να προστατέψουν την πρώτη τους κατοικία να μπουν στη σχετική πλατφόρμα και να ακολουθήσουν τη διαδικασία, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έδωσε τετράμηνη παράταση ως τις 31 Απριλίου του 2020.

Όπως είπε, από την 1η Μαΐου, θα υπάρχει νέο πτωχευτικό πλαίσιο το οποίο θα δίνει δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνεται αξιολόγηση για το ποιος πραγματικά έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που κάποιος χάσει το σπίτι του θα ληφθούν μέτρα κοινωνικής προστασίας ώστε ει δυνατός να μη γίνεται έξωση.

Ο κ. Σταϊκούρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι και οι τράπεζες έχουν ευθύνες για ορισμένα από τα δάνεια που έχουν δώσει, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τραπεζικό σύστημα πλήρωσε το «μάρμαρο της κρίσης».

Σε ότι αφορά την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, είπε ότι η κυβέρνηση έχει καλέσει τις τράπεζες να προχωρήσουν σε κινήσεις επιβράβευσης, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να τις υποχρεώσει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα.

Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους δανειστές τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων και είναι αισιόδοξος ότι στον προϋπολογισμό του 2021 θα υπάρχει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος.

Σε ότι αφορά τον κατώτατο μισθό, ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε ότι ισχύει η κυβερνητική δέσμευση για την αύξηση του, αλλά για το πότε και το πόσο θα αυξηθεί, θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί σχετική διαβούλευση όπως προβλέπει ο νόμος, κάτι που αναμένεται να έχει γίνει μέχρι τον προσεχή Μάιο.