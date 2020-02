Life

Χαρδαβέλλας: το ότι έπαθα καρκίνο το οφείλω στο άγχος της δουλειάς (βίντεο)

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας σε μια εξομολόγηση από καρδιάς στην εκπομπή "Το Πρωινό". Τι λέει για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και την γυναίκα που τον στήριξε.